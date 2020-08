Empresário de Gerson não descarta saída do Flamengo e elogia Jesus: 'Treinador excepcional'

Rio - Nos últimos dias, as especulações sobre uma possível ida do meia Gerson, do Flamengo, para o Benfica voltaram a ganhar força. Em entrevista à "Rádio Renascença", Marcos da Silva, pai e empresário do jogador, disse não descartar uma possível saída para o clube português e elogiou o técnico Jorge Jesus.

"Não tenho ainda informações sobre a situação, mas tudo é possível na vida. Tudo é possível. É uma honra que um grande clube, uma grande equipe como o Benfica, está falando bem do Gerson. E é uma honra ter essa situação. O Mister é um treinador excepcional. Não só o Gerson, como qualquer jogador, gostaria de ter um professor como o Jorge Jesus", afirmou Marcos.

No entanto, o empresário fez questão de deixar claro que o atleta está focado no Flamengo.

"Não mexe com a cabeça do jogador, porque o jogador têm-me a mim por trás. Ele só tem que jogar, treinar e se esforçar. A cabeça que deve esquentar é a minha… Quando se escolhe uma carreira de futebolista, há que estar pronto e preparado para trabalhar em qualquer lugar do Mundo. E temos esperança na convocação para a seleção brasileira, que é o grande sonho de qualquer atleta. Vamos ver", concluiu.