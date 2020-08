Contratado junto ao Sport, goleiro Kawe Garcia, promessa do futebol brasileiro, se apresenta ao Flamengo nesta sexta

Rio - Antes mesmo da paralisação do futebol brasileiro, o Flamengo acertou, junto ao Sport, a contratação do goleiro Kawe Garcia, de 15 anos, promessa do futebol brasileiro. O jovem já assinou contrato, válido até junho de 2023, e irá se apresentar ao Rubro-Negro carioca nesta sexta-feira.

A reportagem do Jornal O Dia apurou, com uma fonte ligada à diretoria do Sport, os detalhes da negociação que sacramentou a ida da joia para o Flamengo.

- O Sport mantém 40% dos direitos econômicos de Kawe Garcia e o Flamengo será dono do restantes (60%);

- Caso Kawe Garcia atue por mais de 300 minutos na equipe profissional do Flamengo no futuro, no período em que estiver o contrato do goleiro estiver em vigor com o Rubro-Negro (junho de 2023), o time carioca terá que dar R$ 500 mil ao Sport como bonificação.

- Flamengo e Sport também acertaram que, caso Kawe Garcia seja vendido pelo time carioca para outra equipe no valor igual ou superior a R$ 5 milhões, antes de atuar 300 minutos na equipe profissional, os pernambucanos terão que receber dos cariocas o montante de R$ 500 mil, em caráter de bonificação.

Kawe foi chegou a ser convocado em 2020 para a Seleção Sub-16. Ele participaria de dias de treinamento na Grana Comary, em março, mas os planos foram desfeitos pela paralisação do futebol por conta da pandemia da Covid-19.