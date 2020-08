Flamengo anuncia renovação de Diego Ribas até o fim do ano que vem

Rio - O Flamengo anunciou a renovação do contrato do apoiador Diego Ribas. O jogador, de 35 anos, ampliou o seu vínculo com o Rubro-negro até o fim do ano que vem. O meia chegou ao clube carioca na temporada de 2016 e irá permanecer mais um ano e quatro meses na equipe da Gávea.

"Estamos mais juntos do que nunca. É uma grande alegria. Eu nunca escondi toda a minha identificação com o Flamengo, que vem crescendo ano após ano. Essa renovação significa muito pra mim, de continuar vestindo o Manto Sagrado. Estou feliz e vou continuar dando a vida pelo clube, que é o que eu fiz com muito prazer e alegria. Agradeço o carinho de todos e vamos por mais que vem muita coisa pela frente", afirmou.

Com a camisa do Flamengo, Diego conquistou a Libertadores (2019), Brasileiro (2019), Supercopa (2020). Recopa Sul-Americana (2020) e três títulos do Campeonato Carioca (2017, 2019 e 2020).