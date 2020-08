Rumo aos Estados Unidos? Flamengo pode ganhar time e estádio em Las Vegas

Rio - Em busca da internacionalização da marca, o Flamengo pode expandir o seus horizontes para os Estado Unidos. De acordo com informações da revista "Época", a equipe carioca pode se tornar atração em Las Vegas, através de um projeto que prevê a criação de um clube de futebol para atrair a um estádio local as partidas da MLS, a primeira divisão de futebol nos Estados Unidos.

Segundo a publicação, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, teria sido procurado por responsáveis pelo projeto imobiliário que busca valorizar o bairro de Cashman District, no centro da cidade. O futebol seria visto pelos empresários norte-americanos como um atrativo capaz de promover essa valorização.

Com isso, o Flamengo poderá inclusive ganhar um estádio na região. De acordo com a revista, uma possibilidade seria transformar o estádio do Las Vegas Lights FC, time da segunda divisão de futebol, em sede do Fla-USA.



A discussão ainda estaria em fase inicial dentro do Flamengo. Ela teria que se adaptar em torno do modelo de participação ideal para o Rubro-negro. Rodrigo Tostes, vice de finanças do clube que mora nos Estados Unidos, seria o responsável pelas conversas. Ele já chegou a visitar o bairro que receberá o investimento em Las Vegas.