Rodrigo Caio e Gabigol treinam e alimentam esperança para o Flamengo no domingo

Rio - Não dá para afirmar que Rodrigo Caio e Gabigol, hoje, estão descartados para o jogo contra o Santos, neste domingo, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque, a dupla apresentou uma significativa evolução em suas respectivas lesões e, nesta quinta de manhã, já treinou com o grupo em atividades iniciais e que não exigiam contato.

Em seguida, o zagueiro e o atacante seguiram treinos físicos, ainda com bola, à parte, junto a fisioterapeutas do clube. Tanto Rodrigo Caio quanto Gabigol estão na chamada fase de transição - do departamento médico para atividades moderadas no campo.Cabe lembrar que Rodrigo Caio e Gabigol tiveram lesões constatadas - sentidas durante o clássico com o Botafogo - na última segunda-feira. De acordo com o Flamengo, que não anuncia prazo de recuperação, Caio teve lesão no músculo adutor da coxa esquerda. Gabriel, por sua vez, no músculo reto femoral da coxa direita.Assim, João Lucas permanece como o único atleta do elenco no departamento médico e, consequentemente, é um desfalque assegurado para o jogo contra o Santos. Em tempo: o duelo será na Vila Belmiro e às 16h deste dia 30.