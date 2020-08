Rio - O volante Thiago Maia, do Flamengo, recebeu uma homenagem bastante inusitada de um torcedor rubro-negro. Nesta quarta-feira, o jogador publicou um vídeo de um torcedor que tatuou o seu rosto no braço com a camisa do clube.

Através de sua conta no Twitter, o atleta compartilhou o vídeo e se mostrou bastante feliz com a homenagem, citando a responsabilidade de ficar eternizado na pele.



Confira o vídeo:

Que sensacional, recebi isso ontem! Muito obrigado pela homenagem, ficar eternizado é uma responsabilidade. Quero corresponder à altura! #VaiMengao pic.twitter.com/vO3IYPBXv8

— Thiago Maia (@tmaia29) August 27, 2020