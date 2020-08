Português revela que foi difícil recusar proposta do Flamengo: 'É o maior da América do Sul'

Rio - Antes de fechar com Domènec Torrent, o Flamengo tentou Carlos Carvalhal para substituir Jorge Jesus. No entanto, o português recusou a oferta do clube carioca. Em entrevista à 'BT Sport', o técnico falou sobre a dificuldade que foi negar a proposta do Rubro-negro.

"Foi difícil dizer que não ao Flamengo. Não só pela proposta, mas por causa do futebol e do clube. É um dos maiores do Mundo, é o maior clube da América do Sul… Há momentos na vida em que temos de tomar decisões e esta foi uma dessas vezes", disse.

Carlos Carvalhal preferiu aceitar a oferta do Braga e permanecer em Portugal. Na época, ele afirmou que a pandemia do Covid-19 e o fato do Brasil ser um dos países mais afetados pela doença foram decisivos para a sua recusa.