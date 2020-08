Vice de Embaixadas do Flamengo comenta aumento dos valores de sócios off-Rio

Rio - O Flamengo decidiu por aumentar os valores de mensalidade para os sócio-torcedores na categoria Off-Rio. O valor de reajuste é de 165% e a cobrança passará de R$ 64 para R$ 170. A justificativa é de que esses associados tinham direitos próximos aos dos sócios patrimoniais e proprietários, mas com valor bem abaixo.



"Esse projeto não é político. É um projeto do Flamengo. Eu só me manifesto a favor do projeto e luto para ter ainda mais Baixadas e Consulados. É um projeto de internacionalização da marca e de gestação de torcida dentro e fora do país", disse Maurício Gomes de Mattos, vice-presidente de Embaixadas e Consulados do Flamengo, que emendou:



"Eu respeito todas as posições dos meus embaixadores. Vou lutar para resgatá-los. Tenho admiração por tudo que eles fizeram e fazem no projeto. Vou tentar conversar com eles para entenderem que o Flamengo é maior que tudo e que todos", complementou Maurício.