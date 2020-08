Rio - O Coritiba negocia a contratação de Hugo Moura, volante do Flamengo. A oferta é pelo empréstimo do jogador até o fim do Brasileirão, com o Coxa pagando o salário integral. A equipe paranaense não terá opção de compra do meia, que é revelado na base do clube carioca.

Hugo Moura tem 22 anos e participou de quatro partidas pelo Flamengo nesta temporada. Ele entrou em campo pela Taça Guanabara, quando a equipe sub-23 comandada por Mauricio Souza representou o Rubro-negro, antes do retorno de férias do elenco principal, que era dirigido por Jorge Jesus.

O jogador tem contrato com o Flamengo até o fim de 2023.