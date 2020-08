Campeão da Libertadores pelo Flamengo revela que Jesus tentou levá-lo para o Benfica

Rio - O técnico Jorge Jesus segue tentando contratar diversos reforços para o Benfica . Um deles foi o meia-atacante Reinier, revelação do Flamengo e que recentemente acertou com o Borussia Dortmund-ALE. Em entrevista ao programa "Aqui com Benja", no Fox Sports, o jovem disse que, antes de ser anunciado oficialmente pela equipe alemã, o treinador o ligou para sondar sobre uma possível ida para o Benfica.

"Já conversei com o Mister, e seria muito bom voltar a trabalhar com ele. Ele chegou a me perguntar como estava minha situação, mas não bateu, já estava fechando com o Borussia. Vamos deixar em aberto. O Mister contagia, é uma pessoa para cima, quer sempre mais. Ficou um aprendizado muito grande para mim", disse a revelação rubro-negra.

Reinier subiu aos profissionais do Flamengo com Jorge Jesus em 2019. Participou das conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores e, ao completar a maioridade, se transferiu para o Real Madrid.