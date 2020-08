Rio - Alguns rumores surgiram nesta sexta-feira de que o atacante Michael poderia ser emprestado do Flamengo para o Coritiba. No entanto, o comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira, negou qualquer possibilidade de negócio.

"Aos que me perguntam sobre Michael no Coritiba: isso não existe. Em sã consciência, alguém acha que o Flamengo emprestaria um atacante contratado no começo do ano por 7,5 milhões de euros? Hugo Moura, esse sim, o Coxa está por levar, emprestado até o fim do Campeonato Brasileiro", afirmou.

Michael foi contratado pelo Flamengo no começo do ano, após se destacar pelo Goiás. O jogador é considerado reserva de luxo no elenco rubro-negro.