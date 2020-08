Rio - O começo de trabalho de Domènec Torrent no Flamengo está bastante irregular. Porém, ainda há quem aposte no clube carioca como favorito ao título do Brasileiro. Trata-se da opinião do ex-comentarista da ESPN Brasil, Juca Kfouri.

"Tem naturalmente a curiosidade em torno do Flamengo, eu continuo apostando que o Flamengo é o favorito ao título, a perspectiva do Flamengo voltar a jogar futebol, é o time que tem os melhores jogadores do país, é um jogo complicado porque é na Vila contra o Santos do Cuca, mas não tenho dúvida, eu ainda tendo o Flamengo, vou ver Flamengo", afirmou em participação do podcast "Posse de Bola".

O Flamengo enfrenta o Santos, neste domingo, fora de casa. A equipe carioca tem apenas uma vitória nos primeiros cinco jogos do Campeonato Brasileiro.