Rio - O Internacional é o líder do Brasileiro e tem um treinador estrangeiro o argentino Eduardo Coudet. Apesar disso, na opinião, do comandante, o Flamengo segue como o grande favorito ao título do Brasileiro. Em entrevista ao comentarista da Globo, Paulo Vinicius Coelho, Coudet disse que o clube carioca ainda é o time a ser batido no país.

"Aqui, com tantos jogos, é inevitável dizer que o favorito ao título é o Flamengo, pelo plantel que tem, a quantidade e a qualidade de jogadores - disse, antes de falar sobre o Atlético-MG, em outra resposta - Tem a sorte de poder contratar mais de 15 jogadores, tem a chegada do Jorge (Sampaoli). Vai ser um candidato ao Brasileirão porque não tem outra competição. Então vai ser um firme candidato", afirmou.

O Flamengo tem apenas uma vitória em cinco jogos no Campeonato Brasileiro. Após a saída de Jorge Jesus, o atual campeão do Brasileiro e da Libertadores enfrentam um período de adaptação ao trabalho do treinador Domènec Torrent.