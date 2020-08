Rio - O jornal português "Record" divulgou que o treinador Jorge Jesus estaria insatisfeito nesse seu pouco tempo de retorno ao Benfica. De acordo com a publicação, o ex-técnico do Flamengo esperava um elenco mais forte, após acertar a volta para Portugal. O apresentador da Band, Milton Neves, afirmou que o Rubro-negro não deve cogitar fazer qualquer tipo de proposta visando o retorno do Mister.

"Se eu fosse dirigente do Mengão, nunca mais daria chances ao técnico português. Isso porque o Fla, no ano passado, o tirou do ostracismo, e ele pagou com profunda ingratidão", disparou o apresentador.

Milton Neves ainda afirmou que a decisão do português de voltar para o Benfica foi um erro. "Ora, Jorge Jesus, era tudo tão mais fácil no Flamengo, não é mesmo? Time maravilhoso, torcida te idolatrando, imprensa te bajulando, diretoria atendendo a todos os seus pedidos. Agora, pouquíssimo tempo depois de seu retorno, aparentemente está caindo a ficha da burrada que você fez", disse.