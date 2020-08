Com Isla, Gabigol e Rodrigo e Caio, Dome divulga relacionados para Flamengo e Santos

Rio - O Flamengo, provavelmente, contará com uma estreia neste domingo. E com dois titulares que eram dúvidas até ontem. Isso porque, Mauricio Isla, Gabigol e Rodrigo Caio estão presentes na lista de relacionados para a partida diante do Santos, neste domingo, na Vila Belmiro. O confronto será realizado às 16h e será válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

LEIA MAIS: Confira mais informações do Flamengo



O lateral-direito teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) na última sexta-feira e, por isso, está apto para realizar o seu primeiro jogo com a camisa do Flamengo. Cabe destacar que o chileno, que chega para suprir a saída de Rafinha, não atua oficialmente desde março deste ano.



E Isla deve ser titular, assim como Rodrigo Caio e Gabigol, que, embora tenham tido lesões musculares na coxa detectadas na última segunda-feira (saiba mais aqui), se recuperaram a tempo para o duelo deste fim de semana.



Na lista, consta 24 relacionados. Ou seja, um jogador será cortado do banco de reservas por Domènec Torrent. Por falar no catalão, que teve uma "semana limpa" para treinar pela primeira vez no Flamengo, a sua equipe titular deve ser formada por: Diego Alves, Isla (Matheuzinho), Rodrigo Caio (Thuler), Léo Pereira e Filipe Luis; Willian Arão (Thiago Maia), Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol (Pedro). O lateral-direito teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) na última sexta-feira e, por isso, está apto para realizar o seu primeiro jogo com a camisa do Flamengo. Cabe destacar que o chileno, que chega para suprir a saída de Rafinha, não atua oficialmente desde março deste ano.E Isla deve ser titular, assim como Rodrigo Caio e Gabigol, que, embora tenham tido lesões musculares na coxa detectadas na última segunda-feira (saiba mais aqui), se recuperaram a tempo para o duelo deste fim de semana.Na lista, consta 24 relacionados. Ou seja, um jogador será cortado do banco de reservas por Domènec Torrent. Por falar no catalão, que teve uma "semana limpa" para treinar pela primeira vez no Flamengo, a sua equipe titular deve ser formada por: Diego Alves, Isla (Matheuzinho), Rodrigo Caio (Thuler), Léo Pereira e Filipe Luis; Willian Arão (Thiago Maia), Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol (Pedro).