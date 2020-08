Chileno chama a atenção por entrega e capacidade física em treinos do Flamengo

Rio - Reforço do Flamengo para a lateral direita, o chileno Mauricio Isla vem chamando a atenção nos primeiros treinos no CT do Ninho do Urubu. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o jogador se destaca capacidade física e entrega nas atividades.

O atleta foi relacionado por Domènec Torrent e poderá fazer a sua estreia pelo Flamengo, neste domingo, contra o Santos. O jogador, de 32 anos, foi contratado para a vaga de Rafinha, que recentemente deixou o Rubro-negro, e acertou com o Olympiacos, da Grêmio.

Isla é jogador da seleção chilena disputou as Copas do Mundo de 2010 e 2014. Além disso, ele teve uma carreira de destaque na Europa, tendo defendido clubes como a Juventus, a Udinese, o Olympique de Marseille e o Fenerbahçe.