Jornal espanhol coloca Arrascaeta como substituto ideal para Messi no Barcelona

Espanha - Com a provável saída de Lionel Messi do Barcelona, o jornal espanhol "Marca" fez uma lista de jogadores considerados pela publicação como "ideais" para substituir o jogador argentino. O atleta do Flamengo, Arrascaeta foi lembrado pela publicação como um possível substituto para o craque.

Além do uruguaio, nomes como Neymar (PSG), Paulo Dybala (Juventus), Bruno Fernandes (Manchester United), Timo Werner (Chelsea) e Jadon Sancho (Borussia Dortmund) também estão presentes.

O jogador uruguaio tem 26 anos e chegou ao Flamengo no ano passado. Ao lado de Bruno Henrique e Gabigol, Arrascaeta formou um trio de ataque extremamento poderoso na equipe comandada por Jorge Jesus, que conquistou o Brasileiro e a Libertadores.