Gabigol volta a decidir e espanta fantasma da Vila em jogo polêmico

Em duelo marcado pelas longas interferências do árbitro de vídeo, o Flamengo espantou o fantasma da Vila Belmiro e bateu por 1 a 0 o Santos, mesmo em mais uma atuação nada convincente. Aniversariante do dia, Gabigol decidiu de novo contra seu ex-clube e homenageou na comemoração o ator Chadwick Boseman, que morreu na sexta-feira.

Após a primeira semana livre para treinar sob o comando de Domènec Torrent, a expectativa era alta em relação a uma melhora de rendimento da equipe. E aconteceu, ainda que muito longe daquele time avassalador do ano passado. O setor de criação funcionou bem, mas a defesa voltou a falhar seguidas vezes.

Erros à parte, o Flamengo encerrou um jejum de nove anos sem vencer na Vila Belmiro — o último triunfo havia sido em 2011, no histórico 5 a 4. A vitória veio graças ao instinto artilheiro de Gabigol, a Diego Alves e, principalmente, às demoradas intervenções, mas precisas, do VAR.

Num primeiro tempo movimentado e muito polêmico, o sufoco da defesa rubro-negra começou cedo. Aos nove minutos, Raniel balançou a rede, mas o VAR flagrou impedimento milimétrico quando o atacante recebeu passe de Pará. Assim que a partida foi reiniciada, foi a vez de Marinho marcar de falta, mas o VAR entrou em ação mais uma vez para alertar sobre a posição irregular de Jobson, que, mesmo sem tocar na bola, participou do lance. As duas intervenções, somadas, duraram sete minutos.

Estreia de Isla

Já no ataque, o Flamengo provava que a semana de trabalho valera a pena. Michael perdeu duas chances incríveis, mas se redimiu ao servir Gabigol para abrir o placar no fim da etapa inicial. O artilheiro chegou ao seu terceiro gol no Campeonato Brasileiro e entrou de vez na briga pela artilharia. O atacante comemorou repetindo o símbolo de Wakanda, nação fictícia do filme 'Pantera Negra', em que Chadwick Boseman atuou como protagonista.

Menos polêmico, mas ainda intenso, o segundo tempo foi de mais trabalho para Diego Alves, que precisou fazer boas defesas até ser substituído por César, aos 18, com dores no ombro. Poderia ter sido mais tranquilo se Gabigol não tivesse desperdiçado duas chances incríveis antes de também sair lesionado.

Outro destaque positivo foi a estreia do lateral-direito Isla pelo Rubro-Negro, entrando na vaga de Renê aos 20 do segundo tempo. Mesmo sem estar 100% fisicamente, a atuação do chileno agradou, com direito a cruzamento milimétrico na chance mais clara perdida por Gabigol.