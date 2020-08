Lesões preocupam após a vitória

Apesar da segunda vitória no Brasileiro, o duelo com o Santos deixou grandes preocupações para os rubro-negros. Bruno Henrique, Diego Alves e Gabigol, que saíram de campo com problemas físicos no segundo tempo, serão reavaliados na reapresentação, de acordo com o departamento médico do clube. Bruno Henrique, suspenso, já está fora da partida contra o Bahia, quarta-feira, em Salvador. No mais, o certo é que o técnico Domènec Torrent terá dores de cabeça para escalar a equipe no próximo compromisso.

"Não sei o que vai acontecer. Bruno Henrique, com três amarelos, não pode jogar e tem um desconforto no joelho, Diego Alves tem um desconforto no ombro. Já o Gabi teve um problema no tornozelo, mas acho que vai jogar", disse o treinador.

Quanto à exibição da equipe, a vitória foi muito celebrada pelo espanhol, que ainda está longe de ficar satisfeito com o rendimento do time. A semana de treinamentos ajudou, mas a equipe mostrou que tem muito a melhorar.

O treinador observou as fragilidades. "Temos que melhorar pouco a pouco. Jogamos 30% e temos que melhorar. Não é como ligar e desligar a luz. Todos os técnicos no mundo precisam de tempo, não só Dome. Acho que fisicamente estamos melhores, taticamente todos compreendem melhor, mas não é automático. Talvez em duas, três semanas seja muito melhor", reconheceu Dome.

O técnico também ressaltou que as mudanças frequentes no time titular, ao contrário do que acontecia com Jorge Jesus, serão muito comuns daqui para a frente. É melhor o torcedor começar a se acostumar.

"As pessoas têm que compreender que é impossível jogar 100% com os mesmos jogadores. Quando temos jogadores similares, com a mesma qualidade, temos que rodar", explicou o espanhol.