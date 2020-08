Ex-jogador do Flamengo vê Bruno Henrique muito abaixo em 2020: 'Outro jogador'

Rio - O Flamengo derrotou o Santos por 1 a 0, mas a atuação da equipe ainda passou distante do que o Rubro-negro fazia sob o comando de Jorge Jesus. O ex-jogador do clube carioca e atual comentarista da Fox Sports, Zinho, afirmou que Bruno Henrique é o atleta que mais está devendo no elenco rubro-negro.

"Ainda está muito longe do Bruno Henrique do ano passado. Para mim, é o jogador que está mais abaixo deste elenco do Flamengo. Não por não fazer gols, mas ele criava muito mais jogadas. É outro jogador", afirmou.

O Flamengo volta aos gramados na próxima quarta-feira. A equipe comandada por Domènec Torrent viaja até Salvador para enfrentar o Bahia.