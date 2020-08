Neto afirma que Flamengo venceu com a 'ajuda do VAR' e diz que time mudou para pior

Rio - Após dois empates, o Flamengo voltou a vencer no Brasileiro. Contra o Santos, fora de casa, a equipe comandada por Domènec Torrent bateu o Santos de Cuca. O apresentador da Band, Neto, atribuiu a uma "ajuda do VAR", os três pontos conquistados sobre o Peixe.

"Na Vila Belmiro o Gabigol, só pra variar, abriu o placar para o Flamengo sobre o Santos. E pra variar também o VAR teve uma tremenda boa vontade com o Mengão anulando dois gols do Peixe. Posso falar? Analisando o jogo por inteiro é evidente que o time do Mengão não é o mesmo do Jesus. Ele mudou e pra pior", disse.

Na partida diante do Flamengo, o Santos teve dois gols anulados pelo VAR. Em ambos os lances, o uso da tecnologia foi demorado, porém, serviu para corrigir os erros da arbitragem que havia validado os gols que foram de fato irregulares.