Presidente do Atlético-MG rechaça chance do Flamengo contratar lateral: 'Conversa fiada'

Rio - O Flamengo tem interesse na contratação do lateral-direito Guga, do Atlético-MG. No entanto, o presidente do Galo, Sérgio Sette Câmara, declarou nesta segunda-feira, à TV Bandeirantes de Minas, que não houve qualquer proposta do Rubro-Negro pelo jogador até o momento.

“Não chegou nenhuma proposta (do #Flamengo) pelo Guga. É conversa fiada. Não chegou absolutamente nada de lá. Então precisa vir a oferta e depois analisar a possibilidade. Não vou entregar jogador do Atlético que não seja o preço que eu entenda ser o ideal para o clube. Não tem nada e o Guga continua aqui conosco”, disse Sette Câmara.

Para liberar Guga, o Atlético deseja receber 5 milhões de euros (R$ 33,2 milhões na cotação atual) à vista. O clube carioca, no entanto, tem a intenção de fazer uma oferta com valor parcelado.