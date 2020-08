Flamengo rejeita proposta de clube dos Emirados Árabes por Yuri César, que está emprestado ao Fortaleza

Rio - A boa fase de Yuri César no Fortaleza tem despertado interesse de clubes do exterior. Depois de recusar oferta do Real Valladolid, da Espanha, pelo meia-atacante , o Flamengo voltou a rejeitar proposta pela jovem promessa, mas desta vez dos Emirados Árabes, mais precisamente do Al Ain.

A oferta do Al Ain para ter Yuri César foi de 2,5 milhões de dólares, cerca de 15 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos do meia-atacante. Os valores estão aquém do que o Flamengo deseja receber caso decida negociar a promessa futuramente.

Um outro fator que pesa contra qualquer clube que tentar a contratação de Yuri César é que o Fortaleza, clube que o jogador defenderá por empréstimo até fevereiro de 2021, tem direito a 10% do valor pela "taxa de vitrine", conforme previsto em contrato.

O Fortaleza, inclusive, não foi sequer informado das propostas recebidas pois o Flamengo não avançou nas conversas. Mas, caso alguma negociação comece, a diretoria do Leão precisará ficar ciente.

Com 20 anos, Yuri César tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024 e multa rescisória de 50 milhões de euros, cerca de 300 milhões de reais. O meia-atacante é tratado como joia desde os tempos de categoria de base e vem sendo lapidado para render bons frutos ao Rubro-Negro.

Embora não seja titular no Fortaleza, Yuri tem dado conta do recado quando é acionado por Rogério Ceni. Em 13 jogos, o jovem marcou cinco gols.