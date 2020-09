Médico demitido pelo Flamengo em 2015 retorna mesmo depois de colocar o clube na Justiça

Rio - O Flamengo terá cara nova na comissão técnica a partir desta terça-feira. O médico Marcelo Soares, demitido no fim de 2015, está de volta ao Rubro-Negro. Mas o retorno dele causou desconforto no clube, principalmente nos profissionais que trabalham no dia a dia da Gávea, sede oficial do Rubro-Negro.



Segundo apurou a reportagem do Jornal O Dia, o retorno de Marcelo Soares ao Flamengo foi reprovado pelo departamento jurídico do clube e pelo CEO, Reinaldo Belotti. Mas teve um lado da diretoria que foi a favor e conseguiu convencer o presidente Rodolfo Landim que a recontratação de Marcelo será benéfico à rotina no Ninho do Urubu, mesmo não sendo bem avaliado por muitos funcionários que já trabalharam com ele no Rubro-Negro.



Marcelo Soares deixou o Flamengo após ser demitido por Márcio Tannure, atual chefe do departamento médico do Flamengo. Na ocasião, Soares saiu "brigado" e ainda colocou o clube na Justiça, um dos motivos que fez o departamento jurídico e o CEO Belotti serem contra o retorno do profissional.