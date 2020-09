Flamengo recebe proposta de empresa de administração de benefícios para estampar marca no calção

Rio - O Flamengo está no mercado em busca de um parceiro para o calção do uniforme do time masculino de futebol. Nos últimos dias, o departamento de marketing do clube foi procurado pela "Union Life", empresa especializada em administração de benefícios, que está interessada em ser patrocinadora do clube.

Segundo apurou a reportagem, a oferta apresentada ao Flamengo pela "Union Life" é de 3,5 milhões de reais para ter o direito de estampar a marca no calção do time masculino por um ano.

As negociações estão em andamento entre Flamengo e "Union Life", mas há outras empresas na briga para ser dona da propriedade. O Rubro-Negro adota cautela e analisa o melhor caminho para o clube neste momento de crise que o país vive.