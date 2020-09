Rio - O Flamengo terá um desfalque para a partida contra o Bahia. Um jogador da equipe testou positivo para a Covid-19 e acabou sendo afastado do jogo e colocado em quarentena. O Rubro-negro não revelou a identidade do atleta que está contaminado com a doença.

Em testes realizados para o jogo desta quarta-feira (02.09), um atleta testou positivo, foi prontamente afastado e colocado em quarentena. #CRF — Flamengo (@Flamengo) September 1, 2020

Para a partida contra a equipe baiana, o Flamengo já terá o desfalque de Bruno Henrique, que está suspenso. Além disso, o Rubro-negro pode não contar com o goleiro Diego Alves, que tenta se recuperar de uma lesão.

Após voltar a vencer contra o Santos, o Flamengo busca mais um resultado positivo fora de casa para se aproximar das primeiras colocações na tabela do Campeonato Brasileiro.