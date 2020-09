Rio - O goleiro Diego Alves não vai enfrentar o Bahia. Com uma lesão parcial no tendão do ombro esquerdo, o jogador acabou vetado pelo departamento médico do Flamengo para a partida desta quarta-feira em Salvador.

Com isso, César, que já havia terminado a partida contra o Santos, assume a posição. O Flamengo já não iria contar com o atacante Bruno Henrique. O jogador recebeu o terceiro amarelo contra o Peixe e não vai enfrentar o Bahia.

A boa notícia foi por conta de Gabigol. O atacante torceu o tornozelo contra o Santos e acabou sendo substituído. Porém, o lance foi apenas um susto e o jogador não sofreu lesão e vai poder encarar o Bahia.