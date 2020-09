Rio - Ainda deixando a desejar no comando do Flamengo, Domènec Torrent tem o apoio da diretoria rubro-negra. Diretor executivo de futebol do clube, Bruno Spindel reforçou apoio ao catalão e afirmou que o técnico precisa de mais tempo para implementar o seu estilo de jogo.

O dirigente também comentou sobre a diferença entre os estilos de Jorge Jesus e Domènec Torrent. Bruno Spindel concorda com a comparação, mas garante o novo técnico possui todas as características necessárias para ter sucesso no Flamengo.

"Óbvio que tem diferenças da forma de jogar dele em relação ao que o Jorge Jesus pensava, mas são ideias de acordo com o DNA do Flamengo. Agressivo e ofensivo. São ambas vencedoras da sua forma, comprovadamente", disse o dirigente em entrevista ao podcast “30 Minutos de Flamengo“, do jornal O Globo. Ele ainda prosseguiu:

"Qualquer ideia de jogo para que seja bem ajustada, precisa de sincronismo de movimentos dos jogadores. Precisa de tempo. Temos confiança total no trabalho do Dome. A gente entende que vai evoluir. Aconteceu ano passado também. E a sequência de jogos e treinos vai proporcionar essa evolução", encerrou.

O próximo compromisso do Flamengo acontece nesta quarta-feira, quando visita o Bahia, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h30, no Pituaçu. Em nono lugar, o Rubro-Negro busca a vitória para tentar se aproxima da parte de cima da tabela.