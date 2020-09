Rio - Gustavo Cuéllar deixou o Flamengo no meio do ano passado para defender o Al-Hillal, da Arábia Saudita. Sendo assim, o colombiano ficou de fora do restante das campanhas pelo titulo do Campeonato Brasileiro e Libertadores.

Em entrevista à “Rádio Caracol”, Cuéllar analisou sua saída do clube rubro-negro.

“Se eu soubesse que seríamos campeões da Libertadores com o Flamengo, talvez tivesse pensado mais nisso (não sair), mas não me arrependo de ter tomado a decisão”, declarou.