Rio - O Flamengo preparou uma ação exclusiva para os sócios-torcedores. Até às 17h desta quarta-feira, os membros do programa Nação Rubro-Negra podem enviar uma sugestão para a frase que formará o próximo mosaico no Estádio do Maracanã. Os pré-requisitos são: ser uma expressão, de até três palavras, "que faça parte do universo rubro-negro e ter viés de incentivo para a equipe buscar mais uma vitória", comunicou o clube em e-mail enviado aos sócios.





O mosaico será exposto no Setor Leste Inferior do Maracanã. A próxima partida do Flamengo no estádio é contra o Fortaleza, no próximo sábado, às 17h.