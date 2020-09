Rio - Diretor de relações governamentais do Flamengo, Aleksander Santos estava presente no grupo chamado "Guardiões do Crivella", criado em um aplicativo de mensagens e utilizado por servidores públicos para monitorar e impedir reportagens sobre a crise da saúde em frente a hospitais municipais do Rio.

O diretor saiu do grupo nesta terça-feira. Aleksander foi questionado pelo motivo de não ter saído assim que foi incluído ao grupo. Em entrevista ao UOL Esporte, ele afirmou que foi adicionado sem permissão e que não sabia do que se tratava.

"Estou em milhares de grupos, as pessoas vão adicionando sem a autorização. E eu coloco em modo silencioso, como foi nesse caso. Não há uma postagem minha [no grupo]. É triste que as pessoas te incluam dessa forma. Hoje mesmo, me incluíram em dois grupos de pré-candidatos [à prefeitura do Rio] e eu saí. Até então [matéria da Rede Globo], eu não lia o grupo, não sabia o que era dito", disse Aleksander.

Responsável pela relação do Flamengo com os poderes vigentes, Aleksander afirmou que não tem função política e mantém conversas com os governantes, independentemente de ideologia.

"O Flamengo é apartidário, e meu papel é o relacionamento com o governo, seja ele qual for. Se for Crivella, Paes, Martha Rocha, a juiz Glória Heloiza, o próprio Bandeira [ex-presidente do Flamengo]... Meu papel é fazer esse relacionamento", concluiu.