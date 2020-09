Após Éverton Ribeiro, Flamengo recusa proposta de quase R$ 100 milhões por outro titular

Rio - Depois do interesse do Al-Nasr, dos Emirados Árabes, em Everton Ribeiro , foi a vez de outra equipe, com nome parecido, a fazer uma proposta por outro titular do Flamengo. De acordo com a 'ESPN', o Al-Nassr, da Arábia Saudita, ofereceu R$ 95 milhões pelo uruguaio Arrascaeta. No entanto, o valor foi recusado pelo Rubro-Negro.A proposta inicial foi de um empréstimo no valor de 2 milhões de euros, mais R$ 13 milhões pela compra definitiva do meia. No início de 2019, o Flamengo pagou R$ 64 milhões ao Cruzeiro para ter Arrascaeta no elenco. Bruno Henrique, Gerson, Everton Ribeiro e Diego Alves também foram especulados no exterior.Arrascaeta foi um dos principais destaques do Flamengo na campanha vitoriosa de 2019. Campeão da Libertadores e Brasileirão com o clube, o meia marcou 22 gols em 72 partidas pelo clube. Além dos títulos já citados, o uruguaio também conquistou a Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e dois Campeonatos Carioca.