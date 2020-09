Repórter da Globo afirma que Domènec Torrent já conseguiu coisas que Jesus não teve em passagem pelo Flamengo

Rio - O trabalho de Domènec Torrent começa a dar sinais de melhora e o Flamengo conseguiu duas vitórias fora de casa no Brasileiro. O repórter da Rede Globo, Eric Faria, relembrou que os adversários batidos pelo Rubro-negro neste ano, foram pedras no sapato de Jorge Jesus no ano passado.

"Everton Ribeiro e Arrasca soltos assim...no Brasil nenhum time tem um meia assim. O Fla tem dois. Com exceção do 1 gol, os outros 4 mostraram a qualidade do time. Curiosamente, JJ perdeu do Bahia em Salvador e do Santos na Vila. Dome ganhou os dois. Coisas da bola", afirmou.

Em 2019, Jorge Jesus viu o Flamengo ser derrotado pelo Bahia por 3 a 0 em Salvador, logo no começo da sua passagem pela equipe carioca. No fim do ano, o Rubro-negro, já campeão do Brasileiro e da Libertadores, encerrou a sua passagem no campeonato nacional sendo derrotado pelo Santos por 4 a 0 na Vila Belmiro.