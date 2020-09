Apresentador do Grupo Globo elogia Pedro e coloca pressão em Bruno Henrique e Gabigol

Rio - Na vitória sobre o Bahia, o Flamengo não contou com a sua dupla titular de ataque formada por Gabigol e Bruno Henrique. Sem eles, o setor ofensivo rendeu muito bem e a equipe carioca fez a sua melhor atuação no Brasileiro. Na opinião do apresentador do SporTV, André Rizek, os dois jogadores precisam ficar espertos com a concorrência.

"Jogo de hoje mostra a obviedade (“depois de Jesus”) que não há motivo para Éverton Ribeiro ou Arrascaeta ficar no banco. Mas a melhor dupla de ataque do Brasil, Gabigol e Bruno Henrique, tem razões para se coçar. Uma delas se chama Pedro", afirmou.

Pedro marcou dois gols na vitória do Flamengo sobre o Bahia por 5 a 3. Arrascaeta também fez mais dois e Éverton Ribeiro, que fez um golaço, concluíram o placar para os rubro-negros em Salvador.