Bruno Henrique e Diego Alves não treinam no campo e devem desfalcar o Flamengo contra o Fortaleza

Rio - O Flamengo se reapresentou na manhã desta quinta-feira e iniciou a preparação para pegar o Fortaleza no sábado, às 17h, no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Como de praxe, os titulares do último confronto, que foi contra o Bahia, fizeram trabalhos regenerativos e os demais treinaram no campo. Gabigol e Gerson, desfalques na vitória de ontem, participaram normalmente. Mas Bruno Henrique e Diego Alves não estiveram na atividade e dificilmente estarão à disposição de Dome contra o Leão de Pici.

Bruno Henrique e Diego Alves ficaram na parte interna do Ninho do Urubu e trataram as suas respectivas lesões. O atacante se recupera de um edema ósseo no joelho direito e o goleiro de uma contusão parcial no tendão do ombro esquerdo, e a tendência é que não voltem no sábado.

No ataque, Dome tem muitas opções para substituir Bruno Henrique. Diante do Bahia, o escolhido foi Pedro Rocha, que fez uma partida de alto nível, com direito a assistência. No gol, Gabriel Batista deve ser mantido, apesar de ter falhado no segundo gol do Tricolor baiano.