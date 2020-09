Ex-jogador do Flamengo vê equipe de Domènec Torrent 'passando o carro de novo' no Brasileiro

Rio - A vitória sobre o Bahia deixou os torcedores e a imprensa esportiva novamente animados com o Flamengo. Em participação na Fox Sports, o comentarista e a ex-jogador do clube carioca, Zinho, afirmou que o a equipe comandada por Domènec Torrent tem tudo para ser novamente campeão do Brasileiro.

"Se o Flamengo mantiver uma sequência com esse nível de jogo, acabou a brincadeira. Vai passar o carro de novo e chegar na liderança", afirmou o ex-jogador.

O Flamengo volta aos gramados no próximo fim de semana. A equipe comandada por Domènec Torrent vai em busca da sua primeira vitória em casa pelo Brasileiro. O rival será o Fortaleza.