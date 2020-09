Flamengo anuncia que goleiro Diego Alves testou positivo para Covid-19

Rio - O goleiro Diego Alves testou positivo para a Covid-19. Em seu perfil oficial do Twitter, o Rubro-negro divulgou que o jogador foi afastado do contato com o elenco e colocado em quarentena. O atleta não enfrentou o Bahia por conta de uma lesão.

Em teste realizado pelo clube, na quinta-feira (03.09), o atleta Diego Alves testou positivo para Covid-19, foi afastado e colocado em quarentena. #CRF — Flamengo (@Flamengo) September 4, 2020

Na partida contra o time baiano, o Rubro-negro não contou com a presença de César, reserva direto de Diego Alves, porque o jogador testou positivo para a Covid-19. Com isso, o jovem Gabriel Batista deverá ser novamente o goleiro do Flamengo contra o Fortaleza.

A equipe comandada por Dome enfrenta a o clube cearense neste sábado pelo Brasileiro. O duelo vai acontecer no Maracanã, ás 17 horas.