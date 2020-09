Atacante do Flamengo revela que foi escalado como volante nos primeiros treinos de Dome: 'Não sabia a posição'

Rio - O atacante Pedro Rocha revelou um fato curioso sobre os primeiros dias de trabalho de Domènec Torrent no Flamengo. Em entrevista ao "Globo Esporte", o jogador disse ter sido escalado como volante pelo técnico catalão em alguns treinos.

"Nos primeiros treinos, acho que ele ainda não sabia exatamente a posição de todos. Em alguns treinos ele me colocou de volante, mas logo depois ele acertou e começou a me colocar na frente", afirmou o camisa 32.

Pedro, que ganhou espaço após a chegada de Dome, se mostrou animado com a chance de trabalhar com o treinador.

"Ele chegou, me deu confiança no dia a dia dos treinamentos. Fiquei muito feliz com as oportunidades. Dou o meu melhor nos treinos para poder ajudar (…) Com o Dome, atuo mais na minha posição. Mudou mais foi isso. Gosta que eu fique bem aberto, quase pisando na linha lateral", completou.