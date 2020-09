Gabigol sai do banco, marca no fim e Flamengo vence o Fortaleza no Maracanã

Em clara ascenção no Campeonato Brasileiro, o Flamengo, enfim, deu o seu grito de independência no Campeonato Brasileiro. A parada andou e o time bateu o Fortaleza por 2 a 1, na tarde deste sábado, no Maracanã, pela oitava rodada da competição. Everton Ribeiro e Gabigol marcaram os gols do Rubro-Negro, com Juninho, de pênalti, descontando para os visitantes.

Com o resultado, o Mais Querido agora soma 14 pontos e aparece na vice-liderança da competição, mas ainda depende do desenrolar da rodada para festejar a entrada de vez na briga pelo título. O time volta a campo na próxima quarta-feira, no clássico, com o Fluminense, no Maracanã.

Quando a bola rolou, logo aos cinco minutos, Everton Ribeiro cruzou de três dedos e encontrou Pedro na área. O atacante girou e chutou, o goleiro Felipe deu rebote e Everton Ribeiro, com extrema categoria, deu um chapéu antes de abrir os trabalhos. Quando parecia que o time iria deslanchar, o lateral-direito Isla fez pênalti em Osvaldo. Na cobrança, Juninho deixou tudo igual sem problemas. O Fortaleza, rápido em alguns dos contra-ataques, ainda mandou uma bola na trave e deixou o Flamengo tenso.

Burocrático na etapa complementar, o Mais Querido só foi se animar mesmo na reta final da partida. Com Gabigol no lugar de Pedro, o time criou mais oportunidades. E de tanto insistir, mesmo com um a menos — Pedro Rocha se machucou depois de Dome já tinha realizado todas as substituições — Everton Ribeiro (sempre ele) desceu pelo meio e achou Matheuzinho na direita. O lateral cruzou bem de primeira, e Gabigol, livre, precisou de um toque para decretar mais um triunfo do Mengão na corrida pelo octa.