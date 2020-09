Rafinha, ex-Flamengo, estreia com derrota em seu clube na Grécia

Rio - O lateral Rafinha não começou bem sua passagem pelo Olympiacos, da Grécia. A equipe do ex-jogador do Flamengo foi derrotada no último sábado pelo Atromitos, em Atenas, por 1 a 0, em jogo amistoso.

O camisa 13 começou a partida no banco de reservas e entrou em campo somente aos 21 minutos da segunda etapa. A estreia em jogos oficiais será na próxima quinta-feira, contra o AEK.

Rafinha deixou o Flamengo no último mês e assinou com a equipe grega até 2022. Com a camisa rubro-negra, foi peça importante na conquista do Brasileirão e da Libertadores, além da Recopa, da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca.