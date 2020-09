Presidente do Corinthians ironiza trabalho de Jesus no Flamengo: 'Quiseram que ele saísse como herói'

Rio - A entrevista de Andrés Sanchez, presidente do Corinthians, para o programa 'Aqui com o Benja', da Fox Sports, deu o que falar. Além de citar o desentendimento com Fábio Carille e afirmar que contrataria Rogério Ceni, o cartola do Timão criticou o ex-flamenguista Jorge Jesus - campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores na última temporada.

"Ganhou dois campeonatos. Fez uma grande campanha durante quatro meses, mas eu queria que ele continuasse porque vocês idolatram muito ele. Está de parabéns, fez um grande trabalho, ganhou o campeonato, mas no Brasil tem que ver a temporada durante um ano, um ano e meio. Em quatro meses, o time encaixa e vai. Depois, as coisas ficam difíceis. Quiseram que ele saísse daqui como herói, como um ídolo. É um grande treinador, mas os treinadores brasileiros não devem nada a ele", pontuou Andrés.

Contratado no meio do ano passado pelo Rubro-negro, Jorge Jesus foi o treinador do Flamengo em 57 oportunidades. Ao todo, foram 43 vitórias, 10 empates e apenas quatro derrotas. O português também conquistou cinco títulos. Além do Brasileirão e Libertadores na última temporada, Jesus faturou a Supercopa do Brasil, o Campeonato Carioca e a Recopa Sul-Americana no início de 2020.



Apesar das conquistas e da idolatria dos flamenguistas, o português optou em deixar o Flamengo para ir treinar o Benfica. Em sua apresentação no clube de Lisboa, o treinador deixou claro que voltou para Europa por acreditar no projeto de reconstrução da equipe e que ganharia menos em relação ao seu salário no futebol brasileiro.