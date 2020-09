'Será o campeão', crava jornalista ao falar sobre o Flamengo no Campeonato Brasileiro

Rio - O Flamengo parece ter encontrado a boa fase com Domènec Torrent e pulou da zona do rebaixamento para a quinta posição do Campeonato Brasileiro, três pontos atrás do líder Internacional, que tem 17. O jornalista Juca Kfouri acredita que essa distância irá diminuir e previu o resultado da competição.

"Em tempo: o Flamengo será o campeão", escreveu o comentarista.

Em seu blog no "Uol", Juca elogiou o fato dos clubes do "grande eixo" do futebol brasileiro"ocuparem as primeiras colocações da competição.

"O líder é gaúcho, o vice-líder é paulista, o terceiro colocado é mineiro e o quarto é carioca. Compõem o grande eixo do futebol brasileiro"