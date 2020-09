Flamengo encaminha renovação de Weverton, atacante promessa da categoria de base

Rio - A diretoria do Flamengo encaminhou a renovação de contrato do atacante Weverton, de 18 anos, promessa da categoria de base rubro-negra. Após uma longa negociação, as partes entraram em acordo, e a assinatura do novo vínculo, válido até dezembro de 2023, será assinado nos próximos dias. O antigo compromisso chegava ao fim em 2021.

A negociação pela renovação de contrato começou no início do ano, mas durante esse período Weverton trocou de empresário, e as tratativas deram uma esfriada. Os novos representantes entraram em acordo com o Flamengo nos últimos dias, e o atacante receberá valorização salarial.

Weverton é mais um jogador que chegou ao Flamengo através da parceria que o Rubro-Negro tem com o Nova Iguaçu, ex-clube do atacante. O jogador foi contratado em 2018, quando tinha 16 anos, e vem se destacando desde que chegou ao Ninho do Urubu.

Em 2019, pelo Sub-17, Weverton entrou em campo 27 vezes e marcou seis gols. Em 2020, mesmo com 18 anos, o atacante vem treinando no Sub-20. Após Rodrigo Muniz passar por cirurgia de apendicite , o técnico Mauricio Souza o "convocou" para o elenco que se prepara para o retorno do Campeonato Carioca Sub-20, quarta-feira, às 10h, contra o Nova Iguaçu.

Com a camisa do Flamengo, Weverton já conquistou seis títulos. São eles: Copa do Brasil Sub-17, em 2018, Campeonato Brasileiro Sub-20, Campeonato Brasileiro Sub-17, Supercopa do Brasil Sub-20, Campeonato Carioca, e Torneio Otávio Pinto Guimarães (OPG), em 2019.