Bruno Henrique segue com lesão no joelho direito e não vai enfrentar o Fluminense

Rio - O atacante Bruno Henrique vai desfalcar o Flamengo em mais uma oportunidade. O jogador foi até o Ninho do Urubu para mais uma sessão de tratamento para tentar curar o edema no joelho direito. Ele não vai enfrentar o Fluminense, nesta quarta-feira.

Bruno Henrique entrou em campo pela última vez na vitória contra o Santos por 1 a 0 na Vila Belmiro. O jogador não enfrentou o Bahia, em Salvador, o Fortaleza, no Maracanã. Existe a possibilidade do jogador retornar contra o Ceará, domingo, no Castelão.



Além de Bruno Henrique, o Flamengo não poderá contar com Pedro Rocha. O jogador teve uma lesão na coxa esquerda na vitória sobre o Fortaleza e ainda não tem previsão de retorno. Com isso, Dome tem como principais opções ofensivas para o Fla-Flu Gabigol, Pedro, Michael e Vitinho, além de Lincoln que entrou durante a última partida.