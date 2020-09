Ex-Flamengo, Vinicius Souza é aprovado em exames e aguarda visto para viajar e se apresentar ao Lommel Sk, da Bélgica

Rio - O volante Vinicius Souza, negociado pelo Flamengo ao Grupo City, finalizou a bateria de exames e foi aprovado nos testes em que realizou no Rio de Janeiro. Agora, o jogador aguarda a emissão do visto para poder embarcar e se apresentar ao Lommel SK, da Bélgica, clube em que vai defender no início da sua trajetória na Europa.

O Flamengo recebeu na venda de Vinicius Souza 3 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões na cotação atual) por 60% dos direitos econômicos de Vinicius Souza. Há ainda opção de compra de mais 20%, estipulada em 1,5 milhão de euros (R$ 9,7 milhões). Com isso, ao todo, o Rubro-Negro pode faturar 4 milhões de euros em torno de R$ 26 milhões, pelo volante de 21 anos.

Vinicius Souza estava no profissional do Flamengo desde 2019 e ra um dos pupilos do técnico Jorge Jesus. Com Domènec Torrent, foi relacionado apenas para uma partida, que foi contra o Grêmio, mas não foi acionado durante o período.