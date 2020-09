Jornalista inglês analisa comportamento de Gabigol: 'Ele é um pouco idiota'

Rio - Correspondente da BBC no Brasil e conhecido por participar de programas no SporTV, o jornalista Tim Vickery falou sobre um possível interesse do Leicester-ING em Gabigol. Para ele, há prós e contras em uma possível negociação.

“Eles (Leicester) provavelmente teriam que pagar £30 milhões para contratar o jogador. Ele é uma grande estrela do futebol brasileiro. Um jogador que te traz duas dúvidas e uma certeza. Uma dúvida é: onde ele irá jogar? Ele não é exatamente um centroavante, mas não é um ponta. Ele atuou muito bem pelo Flamengo no ano passado no esquema 4-4-2 como um atacante com mais liberdade. Outra dúvida é: o quão bom ele é? Quando ele subiu de patamar, a Inter de Milão não conseguiu tirar nada dele. O Benfica não conseguiu tirar nada dele. No Mundial, diante do Liverpool, ele não conseguiu se dar bem contra o Van Dijk. Então, quão bom ele é? Aos 24 anos, você não recebe tantas chances de jogar na Europa", disse o jornalista.

Tim também falou sobre o comportamento polêmico de Gabigol fora das quatro linhas.

"Ele é um problema em termos de gestão de grupo. Ele é um pouco idiota. Até quando ele está fazendo muitos gols, toma tantos cartões quanto. Quando ele esteve na Inter de Milão e no Benfica, ficaram desapontados com seu temperamento", declarou.