Edmundo diz que zagueiro do Flamengo é melhor que Thiago Silva e Marquinhos

Rio - Edmundo exaltou as atuações que o zagueiro Rodrigo Caio vem tendo com a camisa do Flamengo. Durante participação no "BB Debate", da ESPN, o ex-jogador colocou o camisa 3 rubro-negro acima de Marquinhos e Thiago Silva e afirmou que ele deveria ser titular na seleção brasileira.

"Eu tenho visto ele de perto aqui, acompanhei ano passado em todos os jogos do Campeonato Brasileiro e Libertadores. Para mim, hoje, ele deveria ser o titular na Seleção Brasileira. Para mim, ele é melhor do que o Thiago Silva e o Marquinhos. Essa é a minha opinião. Ele tem o seu valor, mas acho que ele ainda poderia ter um status maior. Quando a gente fala de jogador do Flamengo na Seleção, a gente cita o Rodrigo Caio, mas não exige. A gente exige Bruno Henrique e Gabigol, acho que os dois vão para Seleção e terão pouco espaços, porém, uma vez que o Rodrigo Caio for de fato, será titular", disse o Animal.

Em outubro, Rodrigo Caio foi convocado por Tite para integrar a Seleção nos amistosos contra Senegal e Nigéria.