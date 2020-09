Rio - O Flamengo embalou de vez no Brasileiro. Contra o Fluminense, o Rubro-negro levou a melhor e chegou a quarta vitória seguida. O comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira, elogiou a estratégia que vem sendo adotada pelo técnico Domènec Torrent.

"Mesmo displicente, o Flamengo conseguiu vencer o Fluminense sem sustos. Vitória tranquila que o placar não traduz. Quem nas últimas semanas só falou no rodízio de Domènec Torrent terá que procurar outro assunto", afirmou.

Com o resultado, a equipe carioca se aproximou ainda mais da primeira colocação. No momento, o Fla tem os mesmos 17 pontos do Internacional, porém, o Colorado entra em campo nesta quinta-feira.