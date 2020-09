Rio - Após tropeços nos primeiros jogos sob comando de Domènec Torrent, o Flamengo reencontrou o caminho das vitórias. No entanto, o espanhol ainda não está satisfeito e não vai medir esforços para que o Rubro-Negro tenha a sua cara. O técnico decidiu morar no centro de treinamento. A mudança aconteceu na última segunda-feira.

Há pouco mais de um mês no Brasil, Dome estava em um hotel na Barra da Tijuca. Sem encontrar uma casa que o agradasse e com todas as horas do dia voltadas para o trabalho no Flamengo, o técnico achou melhor simplificar e fixar residência no CT.



O Ninho do Urubu conta com toda estrutura de hotelaria, cozinha e serviços necessários para que o treinador rubro-negro tenha o conforto necessário. Dome não terá a companhia dos três auxiliares.