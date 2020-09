Rio - Galvão Bueno analisou como tem sido o desempenho do Flamengo nos últimos jogos. Durante o "Seleção SporTV", o narrador disse ter gostado da postura do time contra o Fluminense, mas alertou que as atuações ainda estão distantes do que se viu em 2019.

“O Flamengo está um degrau abaixo do “outro patamar” no momento em que o futebol carioca volta a ter um protagonismo. Essa supremacia do Flamengo vem somada dos jogos do ano passado, mas se o time teve essa supremacia total, começa a mostrar a sua força”, disse Galvão.

"Com o Domènec que vai fazer alterações, mas ele parando de inventar, parando de botar zagueiro na lateral, cinco atacantes… Se precipitou um pouco. O Flamengo vai ganhando ritmo, o início do jogo contra o Fluminense lembrou o time do ano passado. Chegou a vitória e já vai voltando, na minha opinião, a ser considerado favorito. Ainda não chegou àquele patamar, mas caminha pra isso”, completou.